Montenegro defende saída de Galamba e de secretária-geral do SIRP

O líder do PSD defendeu, esta sexta-feira, a demissão da secretária-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa (SIRP) e do ministro das Infraestruturas, João Galamba. Luís Montenegro garante que os social-democratas estão prontos para ser alternativa "o mais rápido possível".

"O PSD está cada vez mais focado em apresentar ao país uma alternativa política para substituir o mais rápido possível o atual governo", afirmou Luís Montenegro.

Em conferência de Imprensa após a audição de ontem de João Galamba na comissão parlamentar de inquérito à TAP, Luís Montenegro responsabilizou o primeiro-ministro pelo "pântano" político em que o país mergulhou e sugeriu eleições antecipadas.

PUB

"Não mudando o Governo, é preciso mudar de Governo", afirmou, argumentando depois aos jornalistas que, por princípio, defende o cumprimento dos mandatos mas que o PSD "está pronto para apresentar uma alternativa quando houver eleições".

Luís Montenegro revelou que ligou, aliás, a António Costa a pedir a substituição da secretária-geral do SIRP, Graça Mira Gomes. "A questão é muito grave e não pode passar em claro", insistiu, numa declaração na sede do PSD no Porto.

Se o primeiro-ministro não aceder à substituição de Graça Mira Gomes, defendeu Luís Montenegro, ficará "isolado" e será "o único responsável" pelas "distorções legais dos serviços de informação".

"A bem da moralidade política, o ministro deve mesmo ser demitido", afirmou, acusando António Costa de se "esconder na sua agenda internacional ou de lazer" e de ser o "único responsável" pelo "pântano em que Portugal mergulhou".

Confrontado pelos jornalistas sobre os pedidos de IL e Chega para o primeiro-ministro prestar esclarecimentos à CPI, Montenegro considera "legítimo" e assegurou que o PSD "não se vai opor" a esses requerimentos.