Luís Montenegro estreia-se este domingo na Festa do Chão da Lagoa

O presidente do PSD, Luís Montenegro, vai estar presente na tradicional festa laranja do PSD/Madeira, a Festa do Chão da Lagoa. Depois de um interregno de dois anos, a festa volta a realizar-se, este sábado, 23 de julho, na Herdade do Chão da Lagoa, que voltará a receber milhares de pessoas.

Dois anos depois da paragem forçada por causa da pandemia, o regresso da tradicional festa do PSD/Madeira antevê-se especial, não faltando os tradicionais discursos, previstos a partir das 13.30 horas, escreve o PSD em comunicado. Esta será a primeira vez que Luís Montenegro, recém-eleito, participa na festa enquanto líder dos sociais-democratas.

Recorde-se que na mais recente disputa pela liderança, Montenegro teve o apoio do atual líder do PSD/Madeira e presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque - que foi indicado para presidente da mesa do congresso - e teve também o apoio do histórico dirigente do PSD Alberto João Jardim.

A última festa foi em 2019 e teve a participação de Rui Rio. O antigo líder do PSD cancelou a edição do ano seguinte (2020), marcado pelo começo da pandemia, por razões sanitárias.

Na altura, a decisão foi interpretada como um recado para o PCP que nunca deixou de fazer a Festa do Avante, no Seixal, embora com restrições.

A Festa do Chão da Lagoa é a festa tradicional do PSD/Madeira e está tudo a postos para o regresso do evento que se realiza todos os anos, desde 1975, na Herdade do Chão da Lagoa.