Luís Montenegro pede inquérito sobre votação em Freixo de Espada à Cinta

Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A candidatura de Luís Montenegro pediu esta quinta-feira ao Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD que abra imediatamente um inquérito sobre alegadas irregularidades em Freixo de Espada à Cinta na primeira volta das diretas.

Em comunicado, a candidatura pede ainda que, se forem confirmados os factos relatados na notícia - de militantes que terão votado sem sair de casa -, "seja declarado inválido" o escrutínio da secção de Freixo de Espada a Cinta (Bragança), onde votaram 25 dos 26 militantes inscritos e todos no atual presidente Rui Rio.

"Deixar claro, no plano político, que o candidato Rui Rio está permanentemente a falar de ética relativamente aos outros, mas pactua com comportamentos inaceitáveis em benefício da sua candidatura", refere a candidatura, que pede ao CJN que atue "de imediato" sobre os responsáveis de "tão grave violação das regras democráticas".

Pelo menos dois militantes que, não podendo sair de casa, terão dito ao mandatário local de Rui Rio, Ricardo Madeira, para "fazer o risquinho onde quisesse".

Ao jornal "Observador", o presidente da secção disse desconhecer o que se passou.

O regulamento da eleição do presidente da Comissão Política Nacional determina que "o exercício de voto não é delegável, nem pode ser efetuado por correspondência".

O presidente do PSD é eleito pelos militantes do partido, com capacidade eleitoral ativa, "por sufrágio universal, direto, secreto e com voto nominativo".

Rui Rio e Luís Montenegro disputam no sábado a segunda volta das eleições diretas para escolher o próximo líder do PSD.

O atual presidente do PSD foi o candidato mais votado na primeira volta das diretas com 49,02% dos votos expressos, enquanto o antigo líder parlamentar conseguiu 41,42%. Miguel Pinto Luz, o terceiro candidato mais votado, obteve 9,55% (3.030 votos) e ficou fora da segunda volta.