Luís Montenegro quer explicações sobre governador do Banco de Portugal

O presidente do PSD, Luís Montenegro, exigiu esta quinta-feira uma explicação de António Costa sobre a acusação de interferência política feita pelo ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Na Assembleia Política do Partido Popular Europeu (PPE), esta quinta-feira, em Lisboa, Montenegro defendeu que "a questão política não tem de esperar pelos tribunais".

A reunião dos partidos do Centro-Direita europeu, em Lisboa, serviu para atacar o Governo português e a polémica do primeiro-ministro com o ex-governador do Banco de Portugal não foi esquecida por Luís Montenegro: "O primeiro-ministro limitou-se a negar essa intromissão e a remeter para processo judicial o dirimir desse diferendo. Uma coisa é o que o primeiro-ministro tem para dirimir com o ex-governador, isso podem fazer nos tribunais, mas há a questão política que não tem de esperar".

A alegada intromissão foi denunciada por Carlos Costa no livro "O Governador", em que revela que António Costa lhe telefonou em 2016 para que o Banco de Portugal não afastasse Isabel dos Santos do BIC. O primeiro-ministro nega.