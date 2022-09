Luís Pedro Martins: "O turismo não deve ser visto como o mau da fita"

Luís Pedro Martins, líder do Turismo do Porto e Norte, percebe questões da habitação, mas diz que há tempo para trabalhar.

Recusa um cenário de "overtourism" no Porto e garante que a cidade tem duas vantagens: carga hoteleira "dispersa" e o crescimento da oferta turística nos concelhos vizinhos, que ajuda à melhor distribuição de turistas pela região. Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte, admite que "gostava de contar com a TAP" para reforçar ligações aéreas, em particular de longa distância, mas a região não pode esperar e foi já criado um grupo de trabalho para melhorar a conectividade. As conclusões serão apresentadas em breve.