Luísa Salgueiro é nova presidente da associação de municípios

Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, foi a autarca escolhida por António Costa para liderar a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), numa solução que será aprovada no próximo congresso da ANMP, a realizar nos dias 11 e 12 de dezembro, em Aveiro. É a estreia de uma mulher neste cargo.

A autarca de Matosinhos sucede a Manuel Machado, que perdeu as eleições autárquicas em Coimbra para o PSD, Câmara agora presidida por José Manuel Silva. Luísa Salgueiro vai assumir o próximo mandato à frente da ANMP por indicação do líder socialista e primeiro-ministro, após o PS ter mantido a maioria das câmaras. Esta escolha surge à porta de novas eleições legislativas.

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia e do Conselho Metropolitano do Porto, considera tratar-se de uma "excelente" escolha. "Fico contente e orgulhoso por várias razões: por ser uma autarca da Área Metropolitana do Porto (AMP) e por ter créditos firmados. É uma mulher e também é a melhor solução para o reforço da ação da AMP", destaca.

Por sua vez, Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar que é membro do atual Conselho Diretivo da associação de municípios, destacou ao JN que Luísa Salgueiro "é uma autarca de valor" a quem reconhece "competência e capacidade de trabalho".

"Vai ter o prazer de ser a primeira mulher a presidir a esta instituição tão importante para o país", sublinhou ainda Marco Martins.