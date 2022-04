Luísa Salgueiro: "Nos momentos difíceis não se abandona o barco"

A autarca de Matosinhos evitou comentar diretamente a proposta de saída da câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), feita pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Mas deixou algo nas entrelinhas: os problemas resolvem-se dentro de portas.

"Ouvi esta manhã o presidente da maior câmara do país dizer que é no seio da ANMP que se resolvem estes problemas. Aliás, o Dr. Carlos Moedas deu um sinal da importância da associação quando se submeteu a eleição para ser o presidente do conselho geral da ANMP", disse Luísa Salgueiro, em conferência de Imprensa, esta terça-feira à tarde.

Na edição desta terça-feira, o JN divulga a proposta que Rui Moreira pretende apresentar em reunião do executivo camarário na próxima terça-feira, 19 de abril, e que prevê a saída da autarquia portuense da ANMP. O presidente de câmara diz que a associação tem sido conivente com o Governo e não tem representado os interesses dos municípios no atual processo de descentralização. Em causa estão também as verbas transferidas na área da Educação, que Moreira dizem ser insuficientes.

De manhã, em declarações à rádio TSF, a autarca de Matosinhos e presidente da ANMP tinha pedido a Rui Moreira para ser solidário, recordando que o Governo tomou posse há pouco tempo. "Nem todos têm a mesma legitimidade. Para nós termos legitimidade temos de aparecer nos momentos certos", disse esta tarde. Questionada pelos jornalistas se se referia a Rui Moreira, Luísa Salgueiro afirmou que "em momentos de dificuldade não se abandona o barco".

"Em momentos difíceis, nós temos de estar unidos. Eu sou presidente de todos os autarcas e, na minha vida, sou solidária e humilde. Quando tenho dificuldades junto-me aos outros. Unidos, temos mais força", acrescentou.

Luísa Salgueiro não foi apanhada de surpresa pela proposta do autarca portuense. "O Dr. Rui Moreira falou comigo na semana passada e disse-me que ia avançar para esta proposta e eu apelei que não o fizesse", confirmou.

Quanto aos problemas apontados ao atual processo de descentralização, a presidente da ANMP admita que eles existem, nomeadamente "impactos financeiros negativos" para as câmaras. No entanto, a solução está a ser trabalhada. "Parece-me que é um mau sinal quando existem problemas, cuja resolução está em curso. O Governo está em funções há 12 dias. Foi aprovado o programa de Governo e vai ser agora aprovado o Orçamento do Estado", contrapõe.

Para a também autarca de Matosinhos, a "ANMP quer continuar a ser porta-voz legítima" dos municípios , "capaz de ultrapassar todas as dificuldades".

Durante esta manhã, Rui Moreira disse que a câmara do Porto quer negociar diretamente com o Governo, no âmbito da descentralização. "Eu não passo um cheque em branco à ANMP para negociar aquilo que ainda podemos negociar", afirmou aos jornalistas.