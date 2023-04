Lula da Silva no Parlamento: "Pareceu-me uma fórmula inteligente e feliz", diz Marcelo

O presidente da República reiterou, este sábado, que a solução encontrada para a receção de Lula da Silva na Assembleia da República, coincidente com a "tradicional celebração interna do 25 de Abril", é "inteligente e feliz". Já o chefe de Estado brasileiro justificou a ausência na segunda parte das comemorações por uma questão de agenda.

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a tornar claro que não há problema na solução encontrada quanto à ida de Lula da Silva ao Parlamento no Dia da Liberdade: "Pareceu-me uma fórmula inteligente e feliz a Assembleia da República acolher, ao mesmo tempo, o presidente desse primeiro grande momento de viragem da história do império colonial português - com a independência do Brasil - e, depois, celebrar uma segunda vaga tardia da independência". A receção de Lula da Silva no Parlamento tem sido contestada nos últimos meses pelos partidos de direita.

Em conferência de imprensa conjunta com o presidente brasileiro, no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a visita de estado arranca num dia simbólico, assinalando "o momento em que houve o primeiro encontro entre portugueses e o Brasil", acrescentando que há uma ligação "óbvia" entre o 22 de abril de 1500 e o Dia da Liberdade. "O Brasil foi o primeiro exemplo de independência de descolonização em relação a Portugal e o 25 de abril foi num momento 200 anos posterior de um processo de descolonização noutros estados de língua oficial portuguesa".

Arrancou esta manhã a agenda oficial da visita de cinco dias do chefe de Estado brasileiro em Portugal. Lula da Silva ficará até à próxima terça-feira em Portugal para o discurso na Assembleia da República perante os deputados, marcada para as 10 horas, antecedendo assim as celebrações do 25 de Abril. Depois de discursar irá seguir viagem para Madrid.

Questionado sobre o porquê de não participar na segunda sessão que assinala o Dia da Liberdade - e que contará com intervenções de todos os partidos com assento parlamentar -, Lula da Silva afirmou que veio do Brasil com uma "agenda feita" com antecedência e que esta não foi alterada. "Eu sempre soube que ao vir a Portugal iria ter esta reunião, que ia conversar com o primeiro-ministro, que ia entregar o prémio [Camões] ao Chico Buarque, e que na segunda-feira estou em Matosinhos", exemplificou. "Eu fui convidado para participar na comemoração da Revolução dos Cravos e é com muita alegria que vou participar", resumiu.

Quatro meses depois do convite feito a Lula da Silva para visitar Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa aponta que já conhecia o chefe de Estado brasileiro "suficientemente" para perceber que nesta visita de Estado se iria viver o "clima essencial" e "igualmente importante" para os dois países.