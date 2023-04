Lula da Silva recebido às 10 horas no Parlamento no 25 de Abril

JN Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Brasil, Lula da Silva, vai estar no Parlamento no 25 de Abril, pelas 10 horas da manhã, antes da sessão solene comemorativa da revolução, que está marcada para as 11.30 horas.

A sessão solene de boas-vindas a Lula da Silva tem início marcado para as 10 horas e contará com intervenções do presidente do Brasil e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

De seguida, está previsto um momento para apresentação de cumprimentos.

PUB

Estas informações foram transmitidas aos jornalistas pela deputada Maria da Luz Rosinha (PS) no final da reunião da conferência de líderes.

Já a tradicional sessão solene comemorativa do 25 de Abril vai arrancar às 11.30 horas.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, Augusto Santos Silva endereçou um convite para que o Presidente brasileiro "possa assistir à sessão do 25 de Abril", mas "ainda não veio a resposta".

Lula da Silva foi convidado para vir a Portugal por Marcelo Rebelo de Sousa após ter vencido as eleições no Brasil.