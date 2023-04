Lula será recebido com protestos na rua e até dentro do Parlamento

O Governo ainda tentou desvalorizar, esta segunda-feira, a polémica em torno da posição crítica de Lula da Silva sobre o apoio da União Europeia à Ucrânia, o que implicitamente atinge Portugal, nas vésperas da chegada do presidente do Brasil. O PSD associou-se numa separação das águas. Mas começam a surgir posições negativas dentro do PS.

E já há protestos garantidos para a cerimónia de boas-vindas e manifestações na rua. "Não aceitamos, quando estamos com uma guerra na Europa, que o "lóbi putinista" de que Lula da Silva faz parte venha impor-se aos portugueses numa data tão importante como 25 de Abril", justificou, assim, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, a razão pela qual só estará ele na bancada da IL na sessão de boas-vindas a Lula da Silva e ostentando um símbolo da bandeira da Ucrânia. "Estamos lá e enfrentamos Lula da Silva, olhos nos olhos, pela liberdade e pela Ucrânia", disse.

Já os deputados do Chega estarão todos presentes, mas farão uma "ação firme" contra Lula. "Não sabemos ainda qual é, mas vamos ter essa ação firme", antecipou André Ventura.