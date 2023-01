Luto parental: Contestado prazo de cinco dias para apoio psicológico

Acreditar defende que seja alargado tempo para pais em luto pedirem acompanhamento,

Um ano depois da entrada em vigor da lei que alargou o luto parental de cinco para 20 dias, a associação que espoletou o processo, a Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, está preocupada com o prazo de cinco dias que é fixado na legislação com vista à obtenção de apoio psicológico. "Não tem qualquer razoabilidade", diz a associação, temendo incapacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em dar resposta.

"Ambos os progenitores têm direito a solicitar junto do médico assistente acompanhamento psicológico em estabelecimento do SNS, o qual deve ter início no prazo de cinco dias após o falecimento", fixa-se na legislação, aprovada a 26 de novembro do ano passado e promulgada em dezembro. Uma lei que entrou em vigor a 4 de janeiro de 2022.