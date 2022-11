Luto: "Percebi que não estava sozinho, isso ajudou a acalmar a dor"

Começou por cuidar do pai e depois da mãe, com quem vivia. Teve acompanhamento psicológico ainda antes da sua morte.

Todo o chão em que assentava o mundo de João Alberto Silva começou a ruir em 2013. Acabado de entrar na casa dos 40, sabia que os pais, com quem partilhava o apartamento de habitação social, no bairro da Conceição, em Guimarães, não eram novos. Mas nada o preparava para ficar sem eles, em menos de uma década. Durante este período, além de ter de encaixar o desgaste emocional da perda, teve de lidar com a questão prática de ser o cuidador dos pais. "Foi um período terrível: além de perder o meu pai e minha mãe, naquela altura o meu irmão divorciou-se e tive uma prima que se suicidou", relembra.

A sucessão de más notícias começou por uns exames de rotina em que se descobriu que o pai tinha cancro no estômago. Nos primeiros tempos, começou por fazer tratamento e havia alguma esperança de que o problema se podia resolver. "A situação complicou-se depois da cirurgia, em que os médicos descobriram aquilo que não gostávamos de saber".