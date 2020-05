Luvas descartáveis, quando e como?

Raquel Duarte Hoje às 09:13 Facebook

Vemos cada vez mais pessoas a usar luvas descartáveis, supostamente para se protegerem do SARS-CoV-2 nas atividades do dia a dia.

Usar luvas descartáveis até pode parecer uma forma óbvia de evitar a transmissão da covid-19 - afinal, a infeção pelo novo coronavírus faz-se pelo toque das mãos na boca, nariz ou olhos, após contacto com superfícies contaminadas. Só que pode dar uma falsa sensação de segurança!

As luvas são feitas de material relativamente poroso e não estão preparadas para serem usadas durante muito tempo, nem substituem as regras de higiene. Aliás, a higienização frequente das mãos não só é mais fácil e segura, como também se evita o dilema de estar a gastar luvas na execução de tarefas do quotidiano. A perda da sensibilidade tátil com o uso das luvas aumenta também o risco de não se aperceber da necessidade de lavagem das mãos. A própria retirada das luvas pode colocar-nos em risco se não for feita de forma adequada.

Os profissionais de saúde usam-nas para proteger as mãos, mas por períodos curtos e quando as descartam limpam e desinfetam cuidadosamente as mãos. Há igualmente situações em que é recomendado o uso de luvas descartáveis fora do ambiente profissional. Para fazer limpezas domésticas com produtos específicos ou para cuidar de alguém doente (para fazer limpezas ou para manusear fluidos corporais) deve usar luvas descartáveis. Em qualquer circunstância deve, depois de as usar, deitá-las no lixo e lavar bem as mãos (não deve nunca reutilizar as luvas).

Não se recomenda a utilização de luvas descartáveis noutras circunstâncias do dia a dia. Para além de não o protegerem eficazmente, podem dar uma falsa sensação de segurança. É irrelevante se o vírus entra em contacto com a sua boca, nariz ou olhos através da mão nua ou vestida com uma luva.

Para se proteger adequadamente, siga as recomendações já bem conhecidas: lave bem as mãos, mantenha a distância física, cumpra as regras de etiqueta respiratória e use a máscara em ambientes fechados. Se mesmo assim quiser muito usar luvas, então use-as adequadamente, retire-as com cuidado não tocando em nada e de seguida lave as mãos.

*Pneumologista