Luz verde para quem vai a espetáculos nos dias de confinamento dos Finados

A restrição na circulação entre concelhos, a partir do dia 30 de outubro, isenta os alunos das idas às escolas e quem tenha comprado bilhetes para espetáculos que ocorram em concelhos vizinhos. As regras estarão em vigor até às seis horas da manhã do dia 3 de novembro.

O Governo publicou em Diário da República, ao início da noite desta segunda-feira, o diploma que rege as regras dos quatro dias e meio em que os portugueses não poderão sair do seu concelho de residência, devido ao risco de aumento de infeções por covid-19 durante o fim de semana de Finados.

Quem tiver bilhetes para espetáculos marcados para concelhos vizinhos ou nalgum território que faça parte da área metropolitana de residência irá gozar da isenção às restrições na circulação entre a 00.00 horas do dia 30 de outubro e as seis horas da manhã de dia 3 de novembro.