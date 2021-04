Machico com mais de 480 casos por 100 mil habitantes e seis concelhos com 240

Ana Gaspar Hoje às 14:44 Facebook

Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior são os concelhos que, segundo a Direção-Geral da Saúde têm mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Mas é no município de Machico, na Madeira, que se verifica a maior incidência, mais de 480 casos.

Os dados divulgados esta segunda-feira, pela Direção-Geral da saúde (DGS) dão conta de que só há um concelho com uma taxa de incidência superior a 480 casos por 100 mil habitantes.

É em Machico, na Madeira, que regiões entre 17 e 30 de março 500 casos de infeção por 100 mil habitantes. No entanto, o município desceu desde os dados reportados na semana passada, de 601 casos.

O país não regista nenhum concelho em risco extremo de infeção, acima de 960 casos, e no período considerado havia seis concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes: Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.

Com mais de 120 novos casos, a linha vermelha estipulada pelo Governo para avançar com o desconfinamento, havia 18 concelhos: Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Câmara de Lobos, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Funchal, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Ponta Delgada, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Soure, Vila do Bispo e Vimioso.