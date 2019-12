Machico presta homenagem ao cardeal Tolentino Mendonça

Gina Pereira Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade de Machico, na ilha da Madeira, prestou esta segunda-feira homenagem ao cardeal Tolentino Mendonça, dando-lhe o nome de uma rua a caminho da praia.

Na cerimónia, que sucedeu a uma breve receção oficial nos Paços do Concelho, participaram o bispo do Funchal D. Nuno Brás e o presidente da Câmara local, Ricardo Franco.

O cardeal Tolentino Mendonça disse sentir um "grande orgulho" de ter nascido em Machico e saudou as muitas pessoas que o aguardavam, dirigindo-se em particular aos mais jovens, que já não conhece. "O tesouro maior que nós temos são as pessoas. Por isso é muito belo, nesta altura em que lembramos a família, festejar a alegria de vivermos neste vale tão bonito que é o vale de Machico", disse, depois de ser presenteado com um atuação do rancho folclórico local. "Eu é que me sinto sempre um grande devedor", afirmou aos populares que o aplaudiram, mostrando-se sensibilizado com a homenagem da terra natal.

Tolentino Mendonça nasceu em Machico a 15 de dezembro de 1965, foi padre em paróquias do Funchal e ordenado bispo em junho 2018 nos Jerónimos, em Lisboa. A 5 de outubro passado, o Papa Francisco ordenou-o cardeal, depois de anteriormente o ter nomeado responsável pelo arquivo e biblioteca da Santa Sé.

De manhã, José Tolentino Mendonça esteve numa cerimónia no parlamento madeirense, no Funchal, em que lhe foi atribuída a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira, o mais alto galardão insular.

Nesse momento, o cardeal pediu aos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira para dedicarem "especial atenção" à causa da educação e tomarem medidas para uma maior proteção ecológica do arquipélago.