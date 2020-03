Madeira prepara repatriamento de turistas

Hoje às 13:56 Facebook

O secretário do Turismo da Madeira, Eduardo Jesus, afirmou que este domingo chegaram à região 400 passageiros, depois da declaração da quarentena obrigatória. Os estrangeiros estão a ser aconselhados a contactarem as companhias aéreas visando o seu repatriamento.

"Quatrocentos passageiros chegaram à Madeira, este domingo, sendo a grande maioria madeirenses ou residentes na região. O número dos check-in nos hotéis reduziu drasticamente. Contam-se pelos dedos os que foram realizados", afirmou Eduardo Jesus, depois de ter reunido com os hoteleiros. O secretário revelou que foram abordados aspetos relacionados com os turistas que ainda se encontram na ilha, estando a ser recomendado que "todos entrem em contacto com as companhias aéreas" para serem repatriados.

O governante madeirense salientou que as reuniões com os responsáveis do setor acontecem diariamente e pretendem "envolver todos para arranjar soluções em conjunto para todas as circunstâncias", face aos constrangimentos provocados pela pandemia do Covid-19.

