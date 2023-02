Madeira sob avisos laranja e amarelo para chuva forte

JN/Agências Hoje às 12:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos laranja e amarelo para chuva forte no arquipélago da Madeira.

Os avisos meteorológicos vigoram entre as 15 horas desta sexta-feira e as 3 horas de sábado, com o IPMA a alertar também a população da Madeira para a queda de granizo e trovoada.

O aviso laranja abrange a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira e o aviso amarelo foi emitido para a costa norte e o Porto Santo.

PUB

A previsão meteorológica aponta para céu geralmente muito nublado e aguaceiros, que podem ser por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, havendo a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face à previsão de mau tempo, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira recomenda a adequação de comportamentos e atitudes, sobretudo devido ao perigo de inundação e de formação de lençóis de água nas estradas.