Madeira vacinou oito mil adolescentes e tem 66% residentes com vacinação completa

JN/Agências Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Madeira atingiu os 66% da população com a vacinação completa, tendo sido administradas mais de oito mil vacinas a adolescentes entre os 12 e os 17 anos, anunciaram, esta terça-feira, as autoridades de saúde do arquipélago.

No boletim de vacinação divulgado esta terça-feira, a secretaria regional de Saúde e Proteção Civil refere que entre 31 de dezembro e 15 de agosto foram aplicadas 340 605 vacinas contra a covid-19 na Madeira.

A vacinação dos jovens tem sido assegurada nos 11 centros de vacinação e "até à data já foram administradas mais de oito mil vacinas a jovens entre os 12 e os 17 anos na Região Autónoma da Madeira", destaca.

Na informação divulgada é referido que do total de vacinas administradas, 189 763 correspondem à primeira dose e 167 012 à vacinação completa.

"Isto significa que 66% da populac¸a~o residente tem ja´ a vacinac¸a~o completa e 75% vacinação iniciada", indica o executivo.

As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinac¸a~o contra a covid-19 na região, de acordo com a alocac¸a~o das vacinas a` Madeira.

Também indica que na última semana foram efetuadas 16063 inoculações, das quais 6737 foram primeiras doses e 10.948 para completar o processo de vacinação.

PUB

O Governo Regional adianta que esta semana vai continuar o processo de vacinação dos adolescentes.

Ainda menciona que foram administradas 567 vacinas a jovens dos concelhos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, num total de 1215 inoculações aplicadas entre os dias 13 e 15 de agosto.

"Neste momento, 34% da população residente no concelho da Ribeira Brava e 42% no concelho da Ponta do Sol, neste escalão etário (12 e 17 anos), já iniciou a sua vacinação contra a covid-19", anuncia.

Os últimos dados difundidos segunda-feira pela Direção Regional de Saúde (DRS) indicam que foram sinalizados 34 novos casos de covid-19 e mais 36 doentes recuperados na Madeira, tendo sido reportadas 313 situações ativas e sete pessoas hospitalizadas.