Mães acima dos 40 anos têm mais bebés prematuros

Em 2019, nasceram 6913 bebés antes do tempo, sobretudo entre as 32 e 36 semanas. São 8% do total. A pandemia pode ter abrandado a prematuridade.

Só no ano passado, nasceram em Portugal 6913 bebés prematuros e desses quase 900 vieram ao Mundo ainda antes das 31 semanas de gestação. O número é ligeiramente inferior ao que se registou em 2018, mas a percentagem de recém-nascidos pré-termo no total de nascimentos mantém-se nos 8%. As mães com mais de 40 anos são as que mais têm bebés antes do tempo. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Prematuridade.

Nascem antes das 37 semanas de gestação e a maioria sai da barriga da mãe entre as 32 e as 36 semanas. Em mães a partir dos 40 anos, os nascimentos de prematuros representam quase 10% do total, segundo o INE. Ainda assim, Carmen Carvalho, presidente da Sociedade Portuguesa de Neonatologia, alerta que a prematuridade resulta de uma conjugação de fatores. "Não é só a idade, mas o facto de a mãe ser fumadora, hipertensa, de ser gravidez de gémeos. Há mães de prematuros de todas as idades, não há risco zero".