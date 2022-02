Mães de bebés com doença rara acusam Estado de as abandonar

Emília Monteiro Hoje às 08:44 Facebook

SNS pagou o medicamento contra a atrofia muscular espinhal, mas não dá todas as terapias necessárias. Feita queixa à Provedoria da Justiça.

As mães de dez crianças que sofrem de atrofia muscular espinhal (AME) e foram medicadas com Zolgensma, um medicamente que custa cerca de dois milhões de euros a unidade, pagos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), apresentaram uma queixa à Provedora de Justiça, acusando o Estado de não estar a garantir às crianças, com idades entre um e quatro anos, as terapias necessárias ao seu desenvolvimento.

"Estamos numa situação humilhante, que nunca imaginámos possível, em que as nossas crianças foram deixadas totalmente ao abandono pelo Estado", argumentam, certas de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não está a responder às necessidades das crianças, "sendo incompreensível que, tendo investido um valor tão elevado num medicamento, as tenha deixado ao esquecimento, sem qualquer apoio adequado", pode ler-se no documento, enviado à provedora Maria Lúcia Amaral e que está agora a ser avaliado.