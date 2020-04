MAI apela a empresas para facultarem documento que justifique deslocações

JN/Agências Hoje às 19:30 Facebook

O ministro da Administração Interna chamou a atenção para as restrições de circulação durante o período da Páscoa e apelou às empresas para que facultem aos trabalhadores um documento que justifique as deslocações fora do concelho de residência.

Em conferência de imprensa realizada após a quinta reunião da estrutura de monitorização do estado de emergência, realizada no Ministério da Administração Interna, Eduardo Cabrita disse que, entre os dias 9 e 13 de abril, vai haver "um conjunto de restrições à circulação muito significativas", sublinhando que, durante este período, "apenas por razões imperiosas de saúde ou de urgência" e de trabalho se pode sair do concelho de residência.

Nesse sentido, apelou às entidades patronais para que preparem um documento que justifique, durante esse período da Páscoa, as deslocações fora do concelho da residência, indicando em que atividade trabalha e qual a razão.

A reunião da estrutura de monitorização desta sexta-feira serviu para fazer um balanço da aplicação da primeira quinzena do estado de emergência e abordar os novos comportamentos determinando para o novo período.

O estado de emergência foi renovado até 17 de abril com mais medidas restritivas, nomeadamente a proibição de grupos na rua com mais de cinco pessoas, além de regras mais apertadas de circulação para o período da Páscoa, como encerramento dos aeroportos e proibição de circulação fora do concelho de residência.

O ministro sublinhou que as polícias municipais vão ter mais poderes, passando atuar numa "cooperação expressa com as forças de segurança".

O novo decreto do estado de emergência dá também, segundo Eduardo Cabrita, mais poderes às juntas de freguesias, que têm um "papel ativo muito importante" na consciencialização dos portugueses.

O ministro sublinhou que as juntas de freguesia têm agora "competência expressa de aconselhamento, recomendação e comunicação" às forças de segurança de situações de incumprimento.

A estrutura de monitorização do estado emergência, que integra representantes das forças e serviços de segurança e secretários de Estado das áreas governativas da Economia, dos Negócios Estrangeiros, da Presidência do Conselho de Ministros, da Defesa Nacional, da Administração Pública, da Saúde, do Ambiente, das Infraestruturas e Habitação e da Agricultura, volta a reunir na próxima semana.