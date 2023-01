MAI diz que há "soluções" e helicópteros estarão disponíveis para combate aos incêndios

JN/Agências Hoje às 17:42, atualizado às 18:47 Facebook

O Ministro da Administração Interna (MAI) disse esta segunda-feira haver "soluções" e ter a garantia da ministra da Defesa de que 33 helicópteros ligeiros estarão operacionais assim que arrancar a época de combate aos incêndios florestais.

"Hoje, logo pela manhã, falei com a senhora ministra da Defesa Nacional. Como se sabe, quem lança o procedimento de concurso, com o apoio da Proteção Civil, é a Força Aérea Portuguesa. O que aconteceu foi que os concorrentes apresentaram preços que estavam praticamente no dobro dos preços do concurso. Aquilo que me foi dito pela senhora ministra da Defesa, é de que tudo está a ser feito, em termos de trabalho e de preparação, para termos a garantia dos recursos disponíveis no momento oportuno", disse José Luís Carneiro a jornalistas em Guimarães, distrito de Braga, antes de uma reunião com autarcas da região norte para debater a prevenção dos incêndios rurais e apresentar os fundos europeus disponíveis em matéria de Proteção Civil.

O Jornal Público noticia na edição de hoje que ficou sem efeito o concurso lançado pela Força Aérea Portuguesa para a contratação de 33 helicópteros ligeiros de combate a incêndios rurais, devido ao facto de as propostas dos concorrentes serem muito superiores ao valor base do concurso lançado em outubro de 2022.

Questionado sobre se não existe "o risco de se ficar" sem helicópteros para o arranque da época de combate aos incêndios florestais, o governante rejeitou esse cenário.

"A informação de que disponho por parte do ministério da Defesa Nacional é de que há soluções para termos os helicópteros disponíveis quando for oportuno, no momento em que arrancarem as operações de prevenção", sublinhou o ministro.

Em relação aos prazos para o lançamento de um eventual novo concurso, José Luís Carneiro escusou-se a comentar.

"Vamos aguardar pela decisão do ministério da Defesa, porque estar a pronunciar-me significaria estar a pronunciar-me sobre uma competência que é do ministério da Defesa e da Força Aérea Portuguesa", salientou o governante.

12 milhões para apoiar bombeiros e autarquias

O ministro da Administração Interna anunciou também 122 milhões de euros de fundos europeus para apoiar corporações de bombeiros e autarquias na aquisição de equipamentos ou em infraestruturas, para combater incêndios ou enfrentar riscos naturais.

"Estamos a falar e 122 milhões de euros de fundos europeus, para começar, para apoiar equipamentos, infraestruturas, para criar resiliência, ou seja, capacidade para que as populações, os corpos de bombeiros, as autarquias, as comunidades intermunicipais, estejam mais preparadas, mais capacitadas para fazerem face não apenas aos incêndios florestais, que é uma das prioridades, mas também aos riscos naturais como aqueles que pudemos viver ainda há poucos dias nas cidades portuguesas", afirmou José Luís Carneiro.