"Maior Invisibilidade" do interior explica que litoral domine denúncias à comissão

Lisboa, com 84 vítimas, Braga, com 54, e Porto, com 42, foram as dioceses onde maior número de abusados reportou casos à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Crianças na Igreja Católica. Os lugares onde houve menos queixas foram o Algarve, com três, Beja, Portalegre e Castelo Branco, com cinco, e Viana do Castelo e Vila Real, com sete. Manuel Sarmento, sociólogo, diz ao JN que a menor presença de testemunhos do interior está relacionada "com maior invisibilidade e com as vítimas estarem, ainda hoje, numa situação de maior vulnerabilidade social".

Os resultados do relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Crianças na Igreja Católica mostram que a maioria das 512 denúncias aconteceu no litoral do país. No que respeita à escolaridade, a maioria das vítimas completou a licenciatura (32,4%), 12,9% terminaram mestrado e 3,1% concluiu um doutoramento. Fenómenos para os quais Manuel Sarmento, professor aposentado da Universidade do Minho, aponta uma explicação.

"A menor presença de testemunhos do interior tem a ver com a maior invisibilidade e com algumas das vítimas estarem ainda hoje numa situação de maior vulnerabilidade social que as afasta dos mecanismos de denúncia. Não se sentem salvaguardados para denunciar", diz. O sociólogo acredita que "maior invisibilidade, menos acesso aos meios de comunicação e cultura crítica dos comportamentos de dominação paternalista dos adultos ou das crianças menos visíveis, nas regiões periféricas, provocaram um aumento de situações de abuso".