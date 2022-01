Maior parte do país está no nível máximo de risco

Maria Campos Hoje às 16:49 Facebook

Portugal tem, esta sexta-feira, 282 concelhos no nível mais elevado de incidência de infeções pelo coronavírus, mais 131 do que na passada sexta-feira.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, divulgado esta sexta-feira, estes 282 concelhos (de entre os 308 municípios do país) apresentam uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 960 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Deste grupo, três concelhos registam mesmo uma incidência de infeções acima dos quatro mil casos: Ferreira do Zêzere, com 4665, seguido de Porto Santo (4310) e Lisboa (4300).

A capital portuguesa subiu de 2519 casos por 100 mil habitantes para 4300 numa semana. Já o Porto subiu de 2129 para 3499.

Em risco muito elevado, com uma incidência entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, encontram-se agora 22 concelhos, menos 92 do que na semana passada. No nível de risco elevado, com uma taxa de incidência cumulativa a 14 dias entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes, há agora dois concelhos, menos 32 do que na sexta-feira passada. No nível de risco abaixo, com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes, há um concelho, menos sete.

O concelho das Velas, nos Açores, é o que continua a apresentar a melhor situação, sendo o único do país que apresenta uma incidência entre os 60 e os 119,9 casos, o segundo nível mais baixo no patamar mais alto dos sete definidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Portugal tem batido recordes de casos diários e o aumento da incidência fez aumentar a escala da matriz de risco, o esquema de cores que regista a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade e que durante alguns meses serviu de orientação para as medidas de confinamento ao Governo.