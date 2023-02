Maior parte dos envenamentos é com remédios

JN Hoje às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O centro de Informação Antivenenos (CIAV) do INEM realizou no ano passado, 25 167 consultas, cerca de 70 por dia, a esmagadora maioria (95,5%) relacionada com a exposição a um tóxico, principalmente por ingestão intencional de medicamentos.

Por mais de metade dos casos (56%) serem intencionais, logo evitáveis, o INEM lançou a campanha "Nem tudo o que parece é" para alertar para a existência deste serviço especializado que dá, inclusivamente, resposta a chamadas feitas a partir de hospitais.

De acordo com os dados divulgados ontem pelo INEM, 8419 consultas reencaminhadas para o CIAV envolviam crianças, em mais de metade dos casos (58%) com menos de cinco anos. Das 15159 situações relacionadas com adultos, a maioria (63%) referia-se a mulheres, sendo o maior número (2898) entre os 20 e 29 anos.

PUB

Ansiolíticos e lixívias

A toma ou o contacto indevido com medicamentos é a principal causa a motivar as chamadas do CIAV - 10 045 ocorrências registadas deveram-se a ansiolíticos (4734), antidepressivos (3074) e antipsicóticos (2237).

Cerca de cinco mil chamadas foram feitas após a ingestão de outro tipo de produtos. As substâncias de abuso, incluindo as intoxicações alcoólicas, motivaram 1706 chamadas. Outros casos reportados deveram-se ao contacto com lixívias e detergentes (1464), pesticidas (1304) ou produtos de cosmética (568).

No momento do telefonema para o centro, 53,85% (12 942) dos utentes apresentavam sintomas. No entanto, 42,88% das situações foram resolvidas através de indicações transmitidas pelos médicos do CIAV, sem necessidade de envio de meios de emergência médica ou do recurso a uma unidade de saúde.

O INEM revela ainda que a maioria das situações a exposição ao produto tóxico foi feita de forma intencional (56%, 13147 dos casos: 8399 adultos e 4748 crianças), acidental (em 3433 consultas com adultos e 2071 com crianças) ou por erro terapêutico (2556 adultos e 1481 crianças).

Os dados indicam que a maioria dos contactos recebidos no CIAV são transferidos através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM (7193 casos). Seguem-se as chamadas efetuadas diretamente para o 800 250 250 (número gratuito do CIAV), oriundas de unidades hospitalares (6597) e de utentes que se encontravam em casa (5406).