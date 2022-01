JN Hoje às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O autoagendamento da dose de reforço contra a covid-19 já está disponível para maiores de 45 anos.

O pedido de agendamento pode ser feito no portal da Direção-Geral da Saúde.

Além das pessoas com mais de 45 anos, as pessoas com mais de 30 que tenham tomado a vacina Janssen há 90 ou mais dias também podem autoagendar a sua dose de reforço. Maiores de 60 podem receber o reforço e/ou vacina da gripe.