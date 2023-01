Maioria absoluta e polémicas forçaram um novo Marcelo

Presidente assume estilo mais exigente e interventivo, dois anos após a reeleição, e reforça avisos ao Governo.

Dois anos após ter sido reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa assume uma presidência mais exigente e interventiva, empurrado pela maioria absoluta e pelas sucessivas polémicas na equipa de António Costa. Na mensagem de Ano Novo, já avisou que só o Governo pode esvaziar a estabilidade por "erros de orgânica ou descoordenação" e que seria "imperdoável" desbaratar os fundos europeus. Mas as relações azedaram sobretudo quando Costa o desafiou a partilhar responsabilidades no escrutínio dos governantes, perante nova crise no Executivo.

Marcelo não tardou a expressar irritação perante a proposta. E foi bem sucedido nas pressões para que a então secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, se demitisse. Presidente e primeiro-ministro adotaram uma nova forma de comunicação, através de carta. Na semana seguinte, Marcelo acusou Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, de violar a lei ao integrar o Fladgate Partnership. A ex-governante anunciou logo depois que recusou o convite.