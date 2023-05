Maioria da comida sugerida nas aplicações é "fast food"

Diana Morais Ferreira Hoje às 08:11 Facebook

"Fast food" e refeições à base de açúcar e gordura representam mais de 60% da oferta nas aplicações de entrega de comida. A maioria das campanhas promocionais, nestas aplicações, não abrange opções saudáveis. Na hora de escolher a bebida, muitos estabelecimentos não apresentam a opção de água.

Um estudo, desenvolvido por investigadores da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), revelou que a maioria das refeições sugeridas nas aplicações de entrega de comida não promove uma alimentação saudável. A investigação, que será apresentada no 22.º Congresso de Nutrição e Alimentação, a decorrer entre quinta e sexta-feira, dá conta que cerca de 62% das refeições apresentadas são "fast food" e ricas em açúcar, gordura e sal.

"As aplicações de comida estão em crescimento e são práticas, acabam por dar resposta ao nosso dia-a-dia frenético", explica Inês Pádua, coordenadora do estudo. Num mundo em que cada vez mais existe a preocupação com a oferta apresentada nos espaços físicos, "também nos devemos começar a preocupar com os espaços digitais", sublinha.