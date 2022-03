Maioria das câmaras não aceitou centros de saúde

A menos de um mês do fim do prazo, sete em cada dez municípios ainda não assinaram auto de transferência. Governo quer acelerar o processo.

Sete em cada dez câmaras municipais elegíveis para a descentralização de competências na área da Saúde ainda não aceitaram a transferência voluntária. O Governo reuniu, na terça-feira, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) para acelerar o processo que está a menos de um mês da data-limite de 31 de março. E o adiamento do prazo não está em equação.

Das 201 câmaras elegíveis para receberem a tutela dos centros de saúde, apenas 57 (28%) já têm esta responsabilidade. A fraca adesão a menos de um mês do fim do prazo levou a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, a reunirem com a ANMP para agilizarem o processo.