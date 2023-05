Maioria das mulheres grávidas ou em pós-parto com ansiedade e depressão não procuram tratamento

Um estudo de um grupo de investigadoras da Universidade de Coimbra aponta que 80% das mulheres grávidas ou em pós-parto com sintomas de ansiedade e depressão não procuram tratamento. A coordenadora do estudo, Ana Fonseca, aponta para um estigma social e sugere um maior acompanhamento dos profissionais de saúde na parte psicológica.

"No geral, já há um estigma social para os problemas de saúde mental, e em particular neste período de gravidez e pós-parto. Porque culturalmente há uma mensagem que é o período mais feliz da vida, de alegria e é, mas não quer dizer que não seja um período difícil, com muitas mudanças e grande impacto. É mais difícil reconhecer que se precisa de ajuda nesse período, porque têm medo que achem que não são boas mães ou que não gostem o suficiente dos filhos", aponta Ana Fonseca, psicóloga clínica e investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

Segundo a coordenadora, o papel dos profissionais de saúde nestas situações passa por desmistificar e estar atento a sintomas, sugerindo que poderia haver uma avaliação psicológica das mulheres grávidas ao longo do período pré-natal.

"Seria importante. Já existem instrumentos que são curtos e permitem identificar algumas dessas necessidades em poucos minutos", defende, completando que, na maior parte dos casos, os problemas só são detetados por iniciativa da mulher.