Maioria dos alunos sobe notas de exame após reapreciação

A maioria das classificações obtidas nos exames finais nacionais do Ensino Secundário subiu após a reapreciação das provas. As notas melhoraram em 76,4% dos casos, na primeira fase, e em 68%, na segunda fase, de acordo com dados facultados ao JN pelo Ministério da Educação. Matemática A é a disciplina onde há mais pedidos para rever os exames, cujos resultados são determinantes no acesso ao ensino superior.

Dos 206 242 alunos que realizaram exames nacionais na primeira fase, 3286 pediram reapreciação e, destes, 2510 (76,4%) conseguiram obter uma classificação mais elevada. Em relação aos restantes, 537 (16,3%) mantiveram a nota e 237 (7,3%) desceram. Na segunda fase, dos 55 025 estudantes que foram a exame, 696 pediram revisão das provas, cujas classificações aumentaram em 471 (68%) dos casos. A nota não sofreu alterações para 148 alunos (21%) e piorou em 77 (11%) dos casos.

Matemática A, Biologia e Geologia, Física e Química A e Português foram as disciplinas com mais pedidos de reapreciação de exames na primeira fase. As classificações dos estudantes subiram 84,1%, 66,1%, 74,1% e 72,3%, respetivamente. Na segunda fase, foram Matemática A, com subidas em 79% dos casos, Português, com 76% de melhorias, e Biologia e Geologia com um aumento para 48% dos alunos.