Eurodeputado tem o apoio de nove de 19 líderes distritais do partido. Atual líder do PSD ainda só conta com quatro.

Paulo Rangel está a levar a dianteira na conquista de apoios nas estruturas base do PSD. O eurodeputado conta com o apoio de nove dos 19 líderes distritais e, entre esses, estão os dirigentes das estruturas com maior número de militantes, como Porto e Coimbra. Já os apoios a Rui Rio tardam. Para já, o atual líder do PSD tem ao seu lado apenas quatro dirigentes distritais.