Maioria dos portugueses considera adequadas as restrições no Ano Novo

Rafael Barbosa Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma grande maioria dos portugueses concorda com as restrições que entram em vigor à meia-noite desta quarta-feira, de acordo com o barómetro da Aximage para o JN.

O fecho de fronteiras entre concelhos durante cinco dias, a proibição das festas de passagem de ano, ou a imposição do recolher obrigatório (a partir das 23 horas no dia 31; e a partir das 13 horas nos dias 1, 2 e 3) são medidas consideradas "adequadas" por 59% dos inquiridos do barómetro de dezembro da Aximage para o JN, o DN e a TSF.

No entanto, um em cada quatro inquiridos acham que se devia ter ido mais longe. Apenas 15% consideram as limitações "excessivas".

A adequação das medidas restritivas para o fim de semana da passagem de ano é transversal a todos os segmentos partidários, com destaque para os eleitores do PAN.

Vale a pena notar o descontentamento por parte de comunistas, por um lado, e radicais e liberais de Direita, por outro (cerca de um terço dos eleitores destes partidos acham que é excessivo).

A ampla maioria a favor das restrições para o Ano Novo desfaz-se quando o que está em causa é a relativa moderação do Governo no Natal (os inquéritos deste barómetro foram recolhidos ainda antes das festas natalícias): 47% entendem que as medidas foram "adequadas", mas 41% achou-as "insuficientes" (no caso do Ano Novo são 25%).