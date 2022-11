Maioria dos utilizadores de Internet guarda equipamentos informáticos obsoletos

Maria Dinis Hoje às 19:12 Facebook

Mais de 3/4 dos utilizadores de internet guarda em casa pelo menos um equipamento informático que deixou de usar e apenas 26,1% procedem à sua reciclagem, segundo dados disponibilizados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quando questionados sobre o comportamento adotado quando deixam de utilizar um equipamento informático, 76,3% dos utilizadores indicou que o seu principal comportamento foi manter o equipamento em casa, principalmente telemóveis ou smartphones e computadores portáteis ou tablets (66,4%). O segundo comportamento mais frequente é a eliminação do equipamento num contentor de reciclagem de lixo eletrónico, sendo a venda ou oferta do equipamento a pessoas fora do agregado familiar o terceiro (18,6% dos utilizadores). A eliminação em recipientes não adequados para a reciclagem de resíduos eletrónicos é relatada por menos de 3% dos utilizadores inquiridos.

A preocupação com o meio ambiente também já se nota na aquisição de novos equipamentos, sendo que mais de metade dos utilizadores (59,6%) teve em conta pelo menos uma característica com impacto ambiental. A característica mais referida foi a eficiência energética do equipamento (48%), seguida da conceção do equipamento com preocupações ambientais (29,1%). Apesar disso, o preço continua a ser o fator mais ponderado na compra de novos equipamentos (referido por 84,9% dos utilizadores inquiridos), seguido das características do equipamento (78,5%). No entanto, aquando da aquisição de novos equipamentos, um terço dos utilizadores não considerou nenhuma das características relacionadas com os aspetos ambientais.

88,2% têm internet em casa

Note-se que os resultados do inquérito sobre a utilização das TIC nos agregados familiares indicam que 88,2% dos agregados familiares em Portugal têm ligação à Internet em casa (+ 0,9 pontos percentuais face ao ano anterior) e 84,6% têm uma ligação de banda larga (+0,5 pontos percentuais).

A utilização da Internet é relatada por 84,5% da população residente com idades entre os 16 e 74 anos em 2022, um crescimento de 2,2 pontos percentuais face ao inquérito anterior.

Este ano, a ligação à Internet em casa e a ligação de banda larga continuam a ser mais frequentes na Área Metropolitana de Lisboa, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira e no Algarve. O Centro é a região NUTS 2 com as taxas mais baixas do país: 84,4% na ligação à Internet e 81,2% na ligação de banda larga.

O inquérito à utilização de tecnologias da informação e da comunicação pelos agregados familiares foi realizado entre junho e agosto de 2022, tendo sido questionada uma amostra de 6.594 agregados familiares com pelo menos uma pessoa com idade dos 16 aos 74 anos.