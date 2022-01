Mais 105 doentes internados em dia com 29 mortes por covid-19

Portugal regista, este domingo, mais 45 335 casos de covid-19 e 29 mortes associadas à doença.

A Direção-Geral da Saúde reportou 29 mortes e 45 335 casos de covid-19 , elevando para 2 611 886 o total de infeções reportadas desde o início da pandemia, período no qual morreram 19 856 pessoas.

Estes dados representam uma diminuição de 234 novos casos relação ao domingo passado, quando havia 45 569 novos casos. Em relação às mortes, há menos uma do que na semana passada: no domingo, dia 23, 30 pessoas morreram da doença, enquanto hoje morreram 29. Por outro lado, é de sublinhar que, no ano passado, no dia 30 de janeiro de 2021, foram registados 12 435 novos casos e 293 mortes.

Nos hospitais, há mais 105 internados, num total de 2397. Destes, 160 são doentes graves, mais sete do que no sábado. No domingo passado, houve um aumento de 192 pacientes que passaram a ocupar camas de hospital, sendo que seis entraram em Unidades de Cuidados Intensivos. No mesmo dia de 2021, havia 6544 internados e, destes, 843 estavam em estado grave.

Maior parte das vítimas mortais tinha mais de 80 anos

Segundo a DGS, 43% das novas infeções foi registada na região Norte, onde há agora mais 19 524 casos de covid-19. Os restantes casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (12 928), Centro (7158), Algarve (2039), Alentejo (1779), Açores (1143) e Madeira (764).

A maior parte das mortes foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (11), seguindo-se Norte e o Centro (seis em cada), Alentejo (quatro) e Alentejo (duas). Não foram registados óbitos nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. As vítimas mortais são m homem com idade entre os 50 e 59 anos, uma mulher na faixa etária seguinte, oito homens e uma mulher com idades entre 70 e 79 anos e 11 homens e sete mulheres com mais de 80 anos, a faixa etária mais vulnerável à doença.

Há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 5910, num total de 597 879 - e o aumento dos contactos em vigilância - mais 13 557, num total de 624 599. O boletim indica ainda que há mais 39 396 recuperados, num total de 1 994 151.