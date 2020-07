Mais 11 mortes e 374 casos de covid-19, número de óbitos mais alto num mês

Rita Salcedas Hoje às 19:55, atualizado às 20:51 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 12 mortes e 374 novos casos de infeção por covid-19. Ao todo, contam-se 43.156 infetados e 1598 óbitos. Há mais 327 pessoas recuperadas.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, que hoje chegou várias horas depois do habitual, morreram em Portugal 11 pessoas desde quinta-feira, dia em que o balanço tinha dado conta de oito óbitos, elevando para 1598 o número total de mortes por covid-19. O número de novas mortes é o mais elevado desde há um mês (a 3 de junho, tinha havido igual número de novos óbitos).

As novas vítimas mortais foram todas registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo: o boletim dá conta de nove homens (dois com idades entre os 50 e os 59 anos, um sexagenário, dois septuagenários e quatro com 80 anos ou mais) e três mulheres (uma septuagenária e duas com pelo menos 80 anos). Somando os casos por género e grupo etário, com base numa tabela apresentada no relatório da DGS, há mais 1 infetado (12) do que os 11 divulgados, mas o DGS já esclareceu ao JN a discrepância se deve a um erro na tabela.

80% dos casos em Lisboa e Vale do Tejo

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 374 casos de infeção, havendo agora 43.156 infetados desde março. Dos novos contágios, 300 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 19.656 infetados), equivalente a 80% do total. O Norte tem hoje 40 novos casos, registando, no total, 17.664 infetados. No distrito do Porto, só os concelhos da Póvoa de Varzim (+1), Valongo (+1) e Gaia (+2) registaram casos novos. O concelho do Porto continua sem mais infetados, embora tenha sido hoje noticiado que dois trabalhadores do Mercado Abastecedor do Porto foram diagnosticados com covid-19 (a DGS não esclareceu, na conferência de imprensa, quais as suas áreas de residência).

A região Centro - que viu corrigido o número de mortes de 249 para 248 - tem mais 16 casos, subindo para 4137, e o Alentejo tem oito novos positivos confirmados, de um total de 507. O Algarve somou 10 infetados nas últimas 24 horas (649 no total). Açores (151) e a Madeira (92) continuam com o mesmo número de casos.

Há, em todo o país, 495 pessoas a receber tratamento hospitalar (menos 15 do que no dia anterior), 72 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos cinco). Há, por outro lado, 28.424 casos recuperados, mais 327 do que ontem.