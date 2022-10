Mais 12 hospitais na luta contra as infeções hospitalares

O projeto de redução das infeções hospitalares que decorreu "com sucesso" entre 2015 e 2018, entrou, esta segunda-feira, numa segunda fase. Há mais 12 hospitais que se comprometem a reduzir em 50% quatro tipos de infeções, nos próximos três anos. "Uma enorme tarefa porque os desafios continuam a ser muitos", realçou a secretária de Estado para a Promoção da Saúde. Apesar das melhorias, as infeções hospitalares prolongam o internamento, deixam sequelas e matam milhares de doentes por ano.

O desafio Gulbenkian "STOP Infeção Hospitalar", uma parceria da Direção-Geral da Saúde e da Fundação Calouste Gulbenkian com o apoio técnico-científico do Institute for Health Improvement, expandiu-se a mais 12 instituições e passou a chamar-se "STOP Infeção Hospitalar 2.0".

Há agora 22 instituições, num total de 39 hospitais, que assinaram o compromisso de reduzir a incidência de quatro tipos de infeções frequentes, no internamento e na cirurgia.