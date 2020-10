Catorze mortes no quinto dia seguido com mais de mil casos novos

Rita Salcedas Hoje às 13:32, atualizado às 13:59 Facebook

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 14 vítimas mortais e 1249 novos casos de covid-19. Recuperaram mais 311 pessoas. No total, desde o início da pandemia, morreram 2094 pessoas e 87.913 foram infetadas.

Há, pelo quinto dia consecutivo, mais de mil novos casos de covid-19. Depois dos 1278 contágios registados na quinta-feira, dos 1394 de sexta, dos 1646 de sábado (número recorde desde o início da pandemia) e dos 1090 de domingo, Portugal soma, esta segunda-feira, 1249 casos novos. Há mais 924 doentes ativos face a ontem, de um total de 32.321, e mais 311 doentes recuperados (de 53.498). No total, 87.913 pessoas estão ou já estiveram infetadas com o vírus - 47.941 mulheres e 39.972 homens.

Norte com quase metade dos novos casos

A região Norte é a que soma mais novos infetados (602, num total de 32 947), que representa 48% dos mais recentes contágios. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 505 casos, em 43.646, e a região Centro, onde há mais 87 infetados, em 7082. O Alentejo contabiliza mais 15 (em 1645) e o Algarve mais 27 (2001). O arquipélago da Madeira soma mais 10 infetados, com um total de 294, e nos Açores há mais três casos, em 298.

Vítimas mortais todas com mais de 70 anos

Face ao último balanço, morreram mais 14 pessoas com covid-19, elevando para 2094 o número total de mortes por covid-19 (1048 homens e 1046 mulheres). Oito vítimas mortais foram registadas no Norte e seis em Lisboa e Vale do Tejo. Nove das vítimas mortais (três homens e seis mulheres) tinham 80 anos ou mais e cinco (quatro homens e uma mulher) tinham entre 70 e 79 anos.

O número de internamentos regista um aumento: há agora mais 34 pessoas em enfermaria (total de 877) e mais quatro em unidades de cuidados intensivos (128). Sob vigilância, estão 48.844 pessoas, mais 431 face a ontem.