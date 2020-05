Mais 13 mortos, 304 infetados e 288 recuperados em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou até esta quinta-feira 31596 casos de covid-19, com um aumento de 304 infetados em relação ao dia anterior. Há mais 13 mortes, num total de 1369, e mais 288 recuperados.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, há mais 13 mortes por covid-19 em Portugal. Desde o início da pandemia, o novo coronavírus já matou 1369 cidadãos.

Em relação ao número de infetados, houve um aumento de 304 doentes nas últimas 24 horas (superior ao número de ontem, de 285 e o maior desde 8 de maio). O número total de pessoas que contraíram SARS-Cov-2 no país é, assim, de 31596.

O número de doentes internados aumentou: 512, mais dois do que ontem

O número de doentes internados aumentou: são agora 512, mais dois do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 65 pacientes, menos um do que no dia anterior.

Foram registadas, nas últimas 24 horas, mais 288 recuperações. Há, agora, 18637 pessoas consideradas curadas desde o início do surto em Portugal.

Região de Lisboa e Vale do Tejo com 265 dos 304 novos casos (87%)

Olhando para distribuição de casos pelo país, percebe-se que o foco da epidemia continua na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contou com 265 dos 304 novos casos, o que representa 87%, contando com 10320 infetados no total. Cinco das 13 mortes nas últimas 24 horas também foram registadas nessa região (38%), que conta um total de 340 vítimas mortais.