Mais 13 mortos e 2153 novos casos de covid-19

Há mais 13 óbitos associados à covid-19 e 2153 novas infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2. Em 24 horas, 1853 doentes recuperaram e mais quatro entraram em cuidados intensivos.

Portugal regista um total de 2162 óbitos por covid-19 e 98055 infeções pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas há mais 13 mortos - seis registam-se na região Norte (950 no total); cinco na região de Lisboa e Vale do Tejo (871); um no Alentejo (27) e um no Algarve (22). Sete vítimas mortais tinham 80 ou mais anos (três homens e quatro mulheres) e quatro tinham entre 70 e 79 anos (dois homens e duas mulheres), além de um homem entre 60 e 69 anos e uma mulher entre 50 e 59 anos.

Este sábado contabiliza 2153 novos casos positivos, a maioria na região Norte com mais 1124 infeções confirmadas (38281 no total). Lisboa e Vale do Tejo tem mais 781 (47027), o Centro mais 149 (7983), o Algarve mais 47 (2171), o Alentejo mais 42 (1956), os Açores mais sete (317) e a Madeira mais três (320). É o quarto dia consecutivo acima dos dois mil novos casos diários - na sexta-feira registou-se um recorde de 2608.

Destaque para o aumento de doentes recuperados - mais 1853, num total de 57919. As autoridades de saúde têm 52543 contactos sob vigilância (mais 759) e há mais 287 casos de covid-19 ativos elevando para 37974 o total no país.

Estão hospitalizados 1014 doentes infetados (menos um) e há 148 em unidades de cuidados intensivos (mais quatro).