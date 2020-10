Mais 13 mortos e 734 casos de covid-19 em Portugal

JN Hoje às 14:19, atualizado às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

13 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Portugal, com mais 734 casos registados desde domingo, com o total agora de 27 413 casos ativos e 79 885 confirmados desde o início da pandemia

Depois de dois dias com mais de 900 casos positivos registados, 963 no sábado e 904 no domingo, Portugal somou, esta segunda-feira, dia feriado, mais 734 casos positivos de covid-19, elevando o total para 79885.

As 13 vítimas mortais contabilizadas no boletim da DGS, com dados compilados até a meia-noite de domingo, elevam o total para 2018 óbitos, desde o início da pandemia, a 2 de março. A Grande Lisboa registou sete vítimas mortais, enquanto o Norte três e a região centro duas. O Alentejo teve mais uma morte registada no domingo.

O número de internamentos hospitalares aumentou para 701 casos, mais 19 do que no domingo, enquanto os internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) são agora 106, mais um do que no último boletim.

O boletim refere ainda que as autoridades de saúde têm em vigilância 46.272 contactos, menos 76 em relação a domingo, e que 247 doentes foram dados como recuperados. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram da doença 50.454 pessoas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 356 novos casos de infeção, contabilizando a região 40.600 casos e 796 mortes. A região Norte regista hoje mais 298 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, totalizando 28.882 e 896 mortos desde o início da pandemia. Na região Centro registaram-se mais 45 casos, contabilizando 6.468 casos e 267 mortos. No Alentejo foram registados mais seis casos de infeção, totalizando 1.572 e 25 mortos. A região do Algarve tem hoje notificados mais 25 casos, somando 1.832 situações de infeção e mantém os 19 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foi registado mais um caso nas últimas 24 horas, somando 285 infeções e 15 mortos desde o início da epidemia. Na Madeira, foram registados mais três casos, contabilizando 246 infeções, sem registo de óbitos até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções. A faixa etária 40 e os 49 é a que regista o valor mais elevado.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 36.223 homens e 43.662 mulheres, de acordo com os casos declarados. Do total de vítimas mortais, 1.010 eram homens 1.008 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

O boletim de hoje divulga o número de casos por concelhos, sendo Lisboa o que continua a apresentar mais infeções (6.965), seguido de Sintra (5.804), Loures (3.357) e Amadora (3.149).

O concelho de Vila Nova de Gaia regista 2.421 infeções por SARS-CoV-2, Odivelas 2.366, Cascais (2.177), Porto (1.957), Oeiras 1.828, Vila Franca de Xira 1.713, Matosinhos 1.570, Almada 1.393 e o Seixal 1.316, precisa o relatório da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 35,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.