Mais 14 mortos, 285 infetados e 253 recuperados em Portugal

Portugal registou até esta quarta-feira 31292 casos de covid-19, com um aumento de 285 infetados em relação ao dia anterior. Há mais 14 mortes, num total de 1356, e mais 253 recuperados.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, há mais 14 mortes por covid-19 em Portugal. Desde o início da pandemia, o novo coronavírus já matou 1356 cidadãos.

Em relação ao número de infetados, houve um aumento de 285 doentes nas últimas 24 horas (superior ao número de ontem, de 219). O número total de pessoas que contraíram SARS-Cov-2 é, assim, de 31292.

Mais 253 doentes recuperados e menos quatro nos cuidados intensivos

De sublinhar ainda que os internados voltaram a baixar: são agora 510, menos três do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 66 pacientes, menos quatro do que no dia anterior.

Foram registadas, nas últimas 24 horas, mais 253 recuperações. Há, agora, 18349 pessoas consideradas curadas desde o início do surto em Portugal.

97% dos novos casos registados na região de Lisboa e Vale do Tejo

Olhando para distribuição de casos pelo país, percebe-se que o foco da epidemia continua na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contou com 277 dos 285 novos casos, o que representa 97%, ultrapassando os 10 mil infetados no total (10055). Dez das 14 mortes nas últimas 24 horas também foram registadas nessa região (71%), que conta um total de 335 vítimas mortais.

A região do Norte registou seis novos casos (16703 no total) e três mortes (755). O Centro não contabiliza novos infetados (mantém os 3690), mas teve mais uma morte (235). Alentejo tem dois novos casos (356), mas mantém apenas um óbito. O Algarve continua com os mesmos 363 infetados e 15 mortos. Os arquipélagos também não registaram novos casos ou vítimas mortais.

Portugal aguarda ainda os resultados de 1886 análises laboratoriais, mais 71 do que ontem. Há 27141 contactos em vigilância pelas autoridades de Saúde, mais 749 do que no dia anterior.

Lisboa é o concelho com maior número de infetados do país, com um total de 2254

Olhando para os dados por concelho, a Azambuja, um ponto complexo com mais de um centena de infetados na base logística da Sonae, teve o registo de mais cinco casos (71 no total). Lisboa é o concelho com maior número de infetados do país, com um total de 2254, mais 48 nas últimas 24 horas. Seguem-se os concelhos de Gaia, com 1553 casos (mais um do que ontem), e Porto, com 1349 (mais dois).

Desde o início do surto, morreram 692 mulheres (mais seis) e 664 homens (mais oito). Mais de 900 óbitos ocorreram na faixa etária acima dos 80 anos e o novos casos de morte registados foram em pacientes acima da faixa etária 60-68 anos.