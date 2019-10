Mais 1402 alunos chegam ao Ensino Superior na terceira fase

Hoje às 00:30 Facebook

Os resultados da 3.ª fase das candidaturas ao Ensino Superior são revelados esta sexta-feira. Entraram 1402 alunos, mas ficaram mais de duas mil vagas por preencher.

O número de alunos que entraram para as universidades e politécnicos na terceira fase do concurso nacional de acesso aumentou 1,2% este ano. Entraram 1402 estudantes, enquanto no ano passado tinham sido 1385. Apresentaram-se a concurso 3688 candidaturas válidas. As matrículas decorrem entre hoje e o dia 15 de outubro.

No entanto ainda ficaram por preencher 2607 vagas, que podem agora ser ocupadas por alunos dos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) ou outros regimes especiais, como as candidaturas de alunos com mais de 23 anos.

De salientar que em 22 cursos, todos em institutos politécnicos, ficaram livres mais de duas dezenas de lugares. É o caso da licenciatura de Sistemas e Tecnologias da Informação no Politécnico de Coimbra (29).

No final da terceira fase, destacou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o número total de estudantes no ensino superior fixou-se em 46.058 alunos, mais 1,6% do que no ano passado. Em comunicado, a tutela frisou ainda que a taxa de ocupação das vagas se fixou nos 90,6%.

A concurso estavam 3980 vagas: 3428 livres desde as fases anteriores, 552 libertadas por candidatos que não se matricularam ou que, por exemplo, mudaram de curso, e outras 29 vagas adicionais.

A licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações do Politécnico de Castelo Branco é uma das formação que continuou sem ver preenchidas nenhuma das 30 vagas que tem vindo a abrir desde a primeira fase. Dos cursos com maior procura, o de Medicina, da Universidade Nova de Lisboa, teve uma vaga, que foi preenchida.

Por áreas de educação e formação, foi a das ciências empresariais que captou mais alunos (144) nesta fase. As indústrias transformadoras e os serviços de segurança registaram mais dois novos alunos cada.