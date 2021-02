Portugal passa os 800 mil casos com o menor número de mortes desde novembro

Rita Salcedas Hoje às 14:16, atualizado às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Com 1480 novos contágios, Portugal ultrapassa esta quarta-feira a marca dos 800 mil casos de covid-19 detetados desde o início de março. Há mais 50 mortes, o menor número de óbitos desde há quase quatro meses.

Com mais 50 mortes por covid-19, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde traz, esta quarta-feira, o menor número de óbitos por covid-19 desde o dia 8 de novembro, quando morreram 48 pessoas. Face à quarta-feira passada, dia 17 de fevereiro, morreram, no balanço feito até à meia-noite, menos 77 doentes. E, em relação a ontem, menos 13.

O total de mortes sobe assim para 16 136 desde o início de março. Trinta e uma vítimas foram registadas na região de Lisboa, sete no Norte e no Centro, quatro no Alentejo e uma na Madeira.

Barreira dos 800 mil casos ultrapassada

Há mais 1480 infetados, saldando-se hoje em 800 586 o número de casos confirmados da doença desde que a pandemia começou em Portugal. Desses, 75 396 correspondem a doentes ativos, menos 1648 do que ontem. Quanto a doentes recuperados, há hoje mais 3078 (ao todo são 709 054).

Em relação ao boletim de ontem, dia em que foram registados 1032 casos novos, são hoje reportados mais 448 contágios. Mas, se compararmos com a última quarta-feira, quando houve 2324 novas infeções, verifica-se um decréscimo de 844 casos.

Mais de 50% dos novos casos na região de Lisboa

PUB

Mais de metade dos casos (772) foram contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte, com 327 contágios. Na região Centro, há mais 198 casos, no Alentejo mais 84 e no Algarve mais 51. Os Açores têm mais três contágios e a Madeira soma 45.

Menos internados desde o Natal, UCI em queda há 12 dias

O número de doentes internados em enfermaria volta a descer: há hoje menos 245 doentes em internamento hospitalar (num total de 2767). Este número é o mais baixo desde os 2754 internados registados a 25 de dezembro.

Mantém-se, pelo 12.º dia seguido, a descida de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI): há menos 30 doentes do que ontem, num total de 567. O valor corresponde ao número mais baixo desde 11 de janeiro, que registou igual número de doentes internados em UCI.