Mais 15 mortes, 226 infetados e 814 recuperados em Portugal

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) enviado este domingo, há mais 15 mortes por covid-19 em Portugal. Desde o início da pandemia, o novo coronavírus já matou 1218 cidadãos.

Em relação ao número de infetados, houve um aumento de 226 doentes nas últimas 24 horas (inferior ao número de ontem, de 227). O número total de pessoas que contraíram SARS-Cov-2 é, assim, de 29036.

De sublinhar ainda que os internados voltaram a baixar: são agora 649, menos oito do que ontem (657). Nos cuidados intensivos estão menos sete pacientes (108 no total).

Mais de 800 doentes recuperados e menos sete em Cuidados Intensivos

Foram registadas, nas últimas 24 horas, mais 814 recuperações. Há, agora, 4636 pessoas consideradas curadas desde o início do surto em Portugal.