Mais 16 mortos e 228 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal regista, esta quarta-feira, mais 16 mortos de covid-19 e um acréscimo de 228 novos casos de infeção. Há mais 21 doentes recuperados.

Esta quarta-feira, Portugal regista um total de 1263 mortos associados à covid-19, o que representa mais 16 óbitos em relação ao dia de terça-feira (1247).

Geograficamente, registam-se 713 óbitos na região Norte (mais seis), 230 no Centro (mais três) e 289 na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais sete), mantendo-se inalterados os valores no Alentejo (um), no Algarve (15) e nos Açores (15). A região da Madeira não tem registo de vítimas mortais de covid-19.

Por faixa etária, os novos óbitos registaram-se em pessoas com mais de 80 anos (mais 12), entre os 70 e 79 anos (mais três) e entre os 60 e 69 anos (mais um).

Segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há um total de 29660 casos confirmados de infeção (mais 228) e 6452 doentes recuperados (mais 21). São 2405 as pessoas que estão a aguardar resultado laboratorial (mais 56).

Dos casos confirmados, contam-se 537 crianças até aos nove anos. Com mais de 80 anos há 4374 pessoas infetadas.

Há 609 doentes internados (menos 20), dos quais 93 em unidades de cuidados intensivos (menos oito).

Por concelho, e salientando aqueles que têm mais de mil casos de covid-19, Lisboa continua no topo do número de casos de infeção confirmados, são hoje 2046 (2018 no boletim de terça-feira). Seguem-se Vila Nova de Gaia com 1521 registos (1510), Porto com 1334 (1326), Matosinhos com 1245 (1242), Braga com 1196 (1173) e Gondomar com 1065 (1058).