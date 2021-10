Mais 17 internados num dia com 763 novos casos de covid-19

Daniela Jogo Hoje às 14:08 Facebook

Portugal reportou, este domingo, mais uma morte e 763 novos casos associados à covid-19.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde contabiliza mais 763 doentes com covid-19, o que eleva para 1 090 651 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço deste domingo reflete uma diminuição face ao número de casos registados no sábado, quando houve 911 novos contágios, mas um aumento face a domingo passado, dia em que houve 604 novos contágios.

A maioria das novas infeções deste domingo foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (300). Segue-se o Centro (169), Norte (153), Algarve (66),, Madeira (36) e Açores (30) e Alentejo (9).

Segundo a DGS, o total de casos ativos aumentou em 438, para 31 890, num dia em que mais 324 pessoas recuperaram da doença (1 040 604 no total). Há, ainda, 22 372 contactos sob vigilância das autoridades, mais 133 do que no sábado passado.

Número de internados volta a subir

Há mais uma vítima mortal associada à doença - menos dois óbitos do que ontem e menos três do que há uma semana. A vítima era da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Apesar de no sábado este número ter diminuído, este domingo há mais 17 internados nos hospitais. Do total de 335 pessoas acamadas, 59 são doentes considerados graves, menos cinco do que ontem e mais sete do que no domingo passado.