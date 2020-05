Mais 18% de partos no privado e reservas para o outono

Catarina Silva Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Há hospitais com recordes de nascimentos em março. Mães querem segurança e presença do pai.

O número de partos nos hospitais privados disparou em tempo de pandemia. Só em março, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada dá conta de, pelo menos, 1100 nascimentos, mais 18% do que no mesmo mês de 2019. A CUF e o Hospital da Luz Lisboa são exemplos do fenómeno.

"Tivemos grávidas que preferiram a nossa maternidade em vez de outras, públicas ou privadas, por mantermos a possibilidade de terem acompanhante durante o parto. Adotámos normas especiais que permitem aos acompanhantes estarem com as mães até à alta", justifica Paula Arteaga, coordenadora do Bloco de Partos e Obstetrícia do Hospital da Luz Lisboa. Aqui nasceram 255 bebés só em março, um número recorde desde que o hospital abriu.