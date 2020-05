Mais 19 mortes por covid-19 em Portugal. Subida de 1,66%

JN Hoje às 13:12 Facebook

O número de óbito com covid-19 em Portugal aumentou de 1144 para 1163 nas últimas 24 horas, revela o balanço diário da DGS. No total, há 27913 casos confirmados de infeção, o que representa um aumento de 234 casos (subida de 0,84%).

Destaque para o aumento de 464 casos de infetados recuperados, num total de 3013 pessoas que conseguiram libertar-se da doença. Neste momento, há 709 pessoas internadas, das quais 113 em unidades de cuidados intensivos (mais um caso que ontem).

Sob vigilância das autoridades de saúde, encontram-se ainda mais de 27 mil pessoas, sendo que há também a registar 249301 casos suspeitos que acabaram por não se confirmar. Na distribuição por regiões, o Norte do país continua a ter mais casos, com 16053 infetados e 660 óbitos. A região centro há registo de 3553 casos de infeção com o SARS-coV-2 e 219 mortes. Lisboa e Vale do Tejo tem 7494 casos e 254 vítimas mortais.

O concelho de Lisboa é onde se registam mais casos no nosso país (1791 casos), seguido por Vila Nova de Gaia (1458), Porto (1304), Matosinhos (1216) e Braga (1153).